Fransman wint rechtszaak om ’saai’ te mogen zijn op zijn werk

Bij Cubik Partnes, het managementadviesbureau waar de Fransman tot 2015 werkte, hechten ze veel belang aan teambuilding. De collega’s trekken er na het werk geregeld op uit om nog iets te gaan drinken in een plaatselijk café. Meneer T. - zijn echte naam wordt niet bekendgemaakt - had daar echter nooit veel zin in en paste regelmatig voor het aanbod.

Het kostte hem uiteindelijk zijn job. Al voegen ze er bij het bedrijf ook wel aan toe dat hij “slecht luisterde” en “moeilijk was om mee samen te werken”. De rechtbank in Parijs heeft nu geoordeeld dat die motivatie niet gegrond is. “Het bedrijf mag de man niet dwingen om mee te doen met bijvoorbeeld seminaries of vrijdagmiddagborrels waar veel alcohol genuttigd wordt.”

De rechtbank bleek niet opgezet met de informele sfeer die in het kantoor hing. “Het bedrijf hield zich bezig met vernederende en opdringerige praktijken met betrekking tot privacy, zoals gesimuleerde seksuele handelingen en de verplichting om tijdens congressen een bed te delen met een collega”, luidde het. Meneer T. eist nog veel meer geld ter compensatie van de geleden schade. De rechtbank heeft nog een volgende zitting gepland om zich daarover uit te spreken.