Het punt van Van Impe: “Een streepje mascara zal De Croo I niet redden”

Het eigenlijke probleem van premier Alexander De Croo (Open VLD) is dat de crisis net niet lang genoeg geduurd heeft. Voor u al begint tegen te sputteren dat de crisis nog maar begonnen is, dat de inflatie gemeen bijt en de economie volgend jaar pas echt ineen kan stuiken, u hebt gelijk: de crisis is nog volop bezig. Maar het is geen Crisis meer, van het kaliber Wereldwijde Pandemie of Nakende Wereldoorlog, uitzonderlijke tijden die om uitzonderlijke maatregelen vragen en al de rest tussen haakjes zetten.