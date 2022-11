Zoutleeuw

Wim Sevenants uit Zoutleeuw is nog maar net terug van het WK voetbal in Qatar. Hij was daar niet om te supporteren, maar wel om Rode Duivel Thomas Meunier, die herstelt van een breuk in het jukbeen, van een gezichtsmasker te voorzien. “Hij was duidelijk tevreden, want na de wedstrijd plaatste hij er een post over op Instagram.”