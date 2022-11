Dit hebt u vandaag op het WK gemist: de eerste rode kaart, Qatar bewijst dat het écht geen voetballand is en de regenboog van de Rode Duivels

1. Eerste rode kaart is een feit (al wilde de ref eerst niet)

In de eerste zestien WK-matchen bleef de rode kaart nog keurig in de zak van de ref. Maar in de partij tussen Wales en Iran kon scheidsrechter Mario Alberto Escobar Toca moeilijk anders toen de uitgekomen Wales-doelman Wayne Hennessey de Iraanse spits Mehdi Taremi torpedeerde, die anders door zou zijn geweest op een leeg doel. Hoewel… Escobar slaagde er eerst nog in slechts geel te trekken en herzag zijn oordeel pas na tussenkomst van de VAR. Héél diep in blessuretijd kreeg een sterker Iran nog waar het recht op had na goals van Chesmi en Rezaeian tegen een zwak Wales.

© ISOPIX

2. Blunderfestival bij gastland

Qatar deed al wat de wenkbrauwen fronzen in de openingswedstrijd, maar in de tweede WK-match werden nieuwe ‘hoogten’ bereikt. Doelman Meshaal Barsham kreeg zijn kans en liet zich opmerken met enkele onorthodoxe fases, maar het was verdediger Boualem Khoukhi die uiteindelijk de schlemiel werd nadat hij een gat in de lucht trapte en zo de Senegalees Dia vrij baan gaf voor de 0-1. Het gastland verloor met 1-3 van Senegal en is, mocht u dat nog verwonderen, uitgeschakeld. Nederland en Ecuador speelden immers 1-1-gelijk.

© AP

3. Statement van de Rode Duivels

Dan toch nog een politiek statement (light) van de Rode Duivels. Nadat Eden Hazard de ‘One Love’-kapiteinsband aan de kant liet uit schrik voor een gele kaart, trainden de Rode Duivels vrijdag in de veelkleurige opwarmshirts die de FIFA verboden had. Via sociale media stuurden ze ook een foto de wereld in van het hele team in de bewuste shirt, met bijschrift ‘One Love’. Al ging Duitsland (uiteraard) nog wat verder door na hun ploegfoto met de hand voor de mond nu ook het ‘One Love’-symbool tussen de sponsors in hun mediacentrum te zetten.

© BELGA_HANDOUT

4. De Bruyne noemt emoties controleren “werkpunt”

Kevin De Bruyne kwam langs op de persconferentie van de Rode Duivels en dan ging het (uiteraard) weer over de verhitte discussie die hij tijdens de match tegen Canada met Toby Alderweireld voerde. ‘KDB’ toonde zich daarbij zelfkritisch: “Ik weet van mezelf dat mijn reacties soms niet goed zijn. Ik sprak daarover met enkele mensen en dacht er zelf over na: af en toe moet ik meer ingetoomd reageren en mijn emoties beter controleren. Dat is een werkpunt.”

© BELGA

5. Brazilië twee matchen zonder Neymar

Dit nieuws zal niet als een verrassing komen voor wie in de 2-0-zege van Brazilië tegen Servië zag hoe de enkel van Neymar dubbelsloeg na een tackle van Fiorentina-verdediger Nikola Milenković: de vedette en topscorer aller tijden van Brazilië is out voor de overige twee groepswedstrijden van de Goddelijke Kanaries. Voor de achtste finale zou hij wel weer fit moeten raken.