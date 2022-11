Tegenstander circulatieplan in Elsene vergelijkt Good Move met deportatie van Joden

In haar toespraak had de tegenstander het over gekleurde sterren die op de wagens geplakt worden en laat ze weten dat iemand in de jaren ‘40 ook zo’n idee had. — © IF

Een dag na de gebeurtenissen is burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) nog steeds niet goed van de uitspraken. “Het is gewoon ondenkbaar en ronduit schandalig dat iemand een circulatieplan vergelijkt met een van de donkerste bladzijden uit onze geschiedenis.”

In haar toespraak had de tegenstander het over gekleurde sterren die op de wagens geplakt worden en laat ze weten dat iemand in de jaren ‘40 ook zo’n idee had.

LEES OOK.Vervoort roept op tot overleg over circulatieplan: “Waar Good Move spanning creëert, is het beter om niet te volharden”

“Het gemeentebestuur vergelijken met Hitler en de deportatie van Joden erbij halen is verachtelijk. Alle aanwezige politici hebben zich tegen deze interpellatie uitgesproken en ik kan me inbeelden dat de ondertekenaars van de interpellatie niet akkoord zijn met deze vergelijking. Een interpellatie is onderdeel van ons democratisch systeem, maar met deze uitspraken zijn er gewoon grenzen overschreden. Excuses zijn er bovendien niet gekomen.”