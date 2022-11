Kevin De Bruyne begreep er niets van, maar hoe wordt de Man van de Match eigenlijk bepaald op het WK?

“Ik heb geen idee waarom ik deze trofee heb gekregen”, zei De Bruyne na de match. “Ik denk niet dat ik zo’n goeie wedstrijd gespeeld heb. Misschien omwille van mijn naam.”

Ook eerder tijdens het WK in Qatar werden er al eens grote ogen getrokken bij de winnaar van de Man van de Match-trofee, gesponsord door biermerk Budweiser. Zoals Luka Modric na geen al te geweldige partij voor Kroatië en Cristiano Ronaldo bij Portugal.

De Man van de Match wordt niet gekozen door een expertenpanel of iets soortgelijks. Nee, het is de uitslag van een stemming door voetbalfans. Op de website van FIFA+ kan je tussen de 60ste en 88ste minuut stemmen voor de Man van de Match. Dat is: iedere meerderjarige persoon die zich aanmeldt. Je mag voor slechts één speler stemmen. De spelers worden daarbij gerangschikt per gespeelde minuten, maar je kan ook zoeken op positie, land en naam.