SK Beveren-coach Wim De Decker wil iets neerzetten op de Freethiel: “Op papier zijn er niet veel ploegen waarvan we mogen verliezen”

Terwijl het WK in Qatar op volle toeren begint te draaien, blijft de Challenger Pro League doorrazen. Coach Wim De Decker wil met SK Beveren opnieuw aanknopen met de overwinning thuis tegen Lommel. “Op papier zijn er niet veel ploegen waarvan we mogen verliezen”, blikt hij vooruit.

Beveren ontvangt dit weekend Lommel, waar in het begin van het seizoen veel meer van verwacht werd. De Limburgers staan momenteel op een achtste plaats in het klassement. Toch wil De Decker niet van onderschatting spreken. “Ik vond Lommel in de heenmatch best aardig voetballen, zonder dat ze echt grote kansen creëerden. De laatste weken zijn ze wat van mentaliteit veranderd. Vroeger lag de focus op het voetballend vermogen, nu meer op de resultaten. De realiteit is dat ze veel tegendoelpunten slikken: 27. Dat is dus de reden waarom ze pas zesde staan, maar met Anello en Belghali lopen er interessante spelers tussen de lijnen.”

Beveren strijdt dit seizoen voor de titel. Puntenverlies thuis tegen Lommel is dus uitgesloten. “Op papier zijn er niet veel ploegen waarvan we mogen verliezen”, vertelt De Decker. “Bovendien spelen we thuis. We hebben met de spelers afgesproken om hier iets neer te zetten. We weten wat ons te doen staat: alles in het werk stellen om de drie punten thuis te houden. Na het gelijkspel tegen RWDM hopen we opnieuw aan te knopen met de overwinning. Al weet je ook wel dat we niet elke match gaan winnen.”

Focus op eigen match

De aftrap op de Freethiel is drie kwartier na de WK-match van België tegen Marokko voorzien. “Het blijft een speciaal gegeven, maar onze voorbereiding blijft hetzelfde”, vertelt Wim De Decker, die gelooft dat dit weinig invloed zal hebben op zijn spelersgroep. “Het zou alleszins niet mogen. Natuurlijk zullen er een paar spelers die match willen bekijken. En ze krijgen een vrijgeleide tot op een bepaald moment. Dan moet de focus op onze eigen match. Al vind ik het zelf bijzonder om tijdens het WK te spelen. Je benadert dat helemaal anders. In de zomer liggen alle competities stil, nu spelen wij gewoon verder. De televisie staat hier wel op, al is het vaak maar met één oog kijken. Maar het leeft wel binnen de groep, vooral als je de berichtjes in de groep leest of de gesprekken in de kleedkamer hoort.”

Regenboogarmband

In tegenstelling tot de FIFA vraagt de Pro League alle Challenger Pro League-aanvoerders om komend weekend een regenboogarmband te dragen. Bij Beveren zal de aanvoerder dit weekend de band zeker dragen, tot tevredenheid van coach Wim De Decker. “Ik vind het heel goed dat onze club zich engageert. Voetbal is en blijft voor iedereen. Mijn focus ligt soms te veel op het voetbal, waardoor ik soms wat minder oog voor andere thema’s heb. Maar ik vind dit een goed initiatief. Zeker als je dan bijvoorbeeld het interview van Jan Vertonghen hoort. Het is gek dat iemand met zo’n status moet uitkijken wat hij wel en niet mag zeggen. Dat is iets wat wij niet meer kennen.”

Intussen kwam er redelijk goed nieuws uit de ziekenboeg. Louis Verstraete en Joan Simun Edmundsson zitten in de eindfase van hun revalidatie, al zullen we hen pas na de winterstop aan het werk zien. “Het is niet dat ze nu al aansluiten bij ons. Aangezien ze een lange tijd aan de kant gestaan hebben, duurt het nog een tijdje voordat ze speelklaar zijn. Het doel is dat ze op winterstage in Spanje (Beveren vertrekt op 7 januari naar San Pedro del Pinatar, red.) aansluiten.”