De Duivelse vraag van het weekend: Krijgt Amadou Onana of Youri Tielemans een basisplaats? “Het is power vs. ervaring”

Elk zijn troeven, elk zijn beperkingen. In de veronderstelling dat Roberto Martinez Axel Witsel sowieso opstelt: speelt Amadou Onana (21) of Youri Tielemans (25)? Wij leggen beide spelers onder de loep.

Waarom Onana start

“Power, drive, fysieke impact.” Zo omschrijft Amadou Onana - man in vorm, zo bleek tegen Canada - zijn kwaliteiten. Samen met Romelu Lukaku is hij wellicht de sterkste Rode Duivel. Daarnaast heeft hij het loopvermogen om de afstanden tussen de twee strafschopgebieden vlot te overbruggen, want met zijn grote passen is hij sneller dan menig tegenstander. In de duels is hij stevig, soms op het randje, maar het brengt de ploeg wel het nodige vuur én evenwicht bij. Ook de voetjes zijn goed: negentig procent van zijn passes kwam tegen Canada aan. “Ik leerde in Engeland snel te denken.”

Waarom Onana niet start

Is Onana een tikje te laat, dan is’t er boenk op, met alle risico’s van dien. Tegen Canada leverden zijn wapperende armen hem geel op, nadien flirtte hij met een tweede. Zijn enthousiasme als valkuil. “De trainer heeft mij er niet op aangesproken. Ik ben zelf slim genoeg om geen rood te pakken.” Nog een nadeel(tje): Onana speelde nog maar drie keer naast Axel Witsel, ze kennen elkaar nog niet zo goed. “Maar we zijn wel complementair. Axel focust op het defensieve, ik ben eerder een box-to-boxspeler.” Tot slot nog een vraag: is Onana niet nuttiger als invaller/breekijzer?

© Getty Images

Waarom Tielemans start

Technisch is Youri Tielemans – een jongen die altijd zijn verantwoordelijkheid neemt - bijzonder begaafd, maar dat kwam er tegen Canada niet uit. Hij had veel afval in zijn spel. In principe is zijn passing wel een troef, ook omdat hij een bovengemiddelde vista heeft. Hij ziet het en kan het uitvoeren. Tielemans denkt steeds vooruit, ook qua looplijnen, en is een wapen rond de zestien. Zijn schot is krachtig en doelgericht – bij Leicester scoort hij regelmatig. Inmiddels kent hij de principes van Martinez perfect en heeft hij de nodige automatismen met Witsel. Ze spelen al liefst 33 wedstrijden samen.

Waarom Tielemans niet start

Het gevoel is niet goed. Tegen Canada was Tielemans, die de risico’s niet schuwt, ondermaats. Ook tegen Egypte had hij zijn beste niveau niet gehaald. Nochtans was hij bij Leicester de laatste weken goed op dreef. De voorbije jaren maakten we die opmerking nooit, nu we Onana aan het werk gezien hebben wel: zijn Tielemans en Witsel geen te gelijkaardige types om een topduo te vormen? Beiden hebben niet de pure kracht van Onana – een kwaliteit die dit team wel kan gebruiken. Tielemans (1.76 meter) is een pak kleiner dan Onana (1.92 meter).