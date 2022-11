Slachtoffers aanslagen in Brussel krijgen per ongeluk oproeping als jurylid voor terreurproces: “Jammerlijke vergissing”

Slachtoffers van de aanslagen in Brussel hebben per ongeluk een oproepingsbrief als kandidaat-jurylid gekregen. Justitie spreekt van “een jammerlijke, materiële vergissing”. “Maar natuurlijk moeten die mensen zich volgende woensdag niet melden voor de juryselectie.”

“Een spijtige zaak, die bij slachtoffers onnodig voor verwarring heeft gezorgd.” Dat zegt Luc Hennart, de woordvoerder van het Brusselse assisenhof erover. Hij bevestigt dat slachtoffers - niemand weet hoeveel, maar justitie vermoedt “verschillende” - per ongeluk werden opgeroepen als kandidaat-jurylid voor het terreurproces dat op 5 december in Brussel zal starten.

De fout is volgens Hennart gemaakt door een van de vele gerechtsdeurwaarders die door justitie is ingeschakeld. Die moeten niet alleen het duizendtal kandidaat-juryleden oproepen, maar ook de zowat 1.000 burgerlijke partijen. Volgens hem is het vermoedelijk foutgelopen omdat een van de deurwaarders documenten door elkaar heeft gehaald. “We begrijpen natuurlijk dat de burgerlijke partijen zich daar vragen bij stellen. Maar het is een materiële vergissing. En het moge duidelijk zijn. Die burgerlijke partijen moeten zich natuurlijk niet melden voor de uitloting van de jury. We willen die betrokken mensen geruststellen, en hen excuses overmaken van het Hof.” Bij het federaal parket was men niet op de hoogte van het probleem, en konden ze niet bevestigen dat er een fout was gemaakt door een deurwaarder.

© BELGA

Gevoelige papieren bij de buren

Eerder was er bij slachtoffers ook al onrust om de manier waarop sommige gerechtsdeurwaarders de acte van beschuldiging hadden afgeleverd. Er was door het federaal parket veel zorg besteed aan een brief om die slachtoffers te verwittigen voor de harde inhoud van dat document. Maar niet alle gerechtsdeurwaarders waren even voorzichtig geweest bij de aflevering van het document, waardoor het soms bij de buren of aan de voordeur was achtergelaten.

LEES OOK. “Zij is de enige die dit kan”: wie is Laurence Massart, de magistrate die het terreurproces in goede banen moet leiden?

Het terreurproces start op maandag 5 december. Volgende week worden honderden geselecteerde kandidaat-juryleden verwacht op de Justitia-site in Haren, waar een speciaal assisenhof is geïnstalleerd voor het monsterproces. Uit al die kandidaten zullen twaalf effectieve en 24 reserve-juryleden geselecteerd worden. Het hoge aantal reserves - die de zittingen ook allemaal vanbij het begin moeten volgen - moet ervoor zorgen dat er aan het einde van het maandenlange proces zeker 12 juryleden overblijven om te oordelen over schuld en straf.