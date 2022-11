Italiaanse voorvechter voor migrantenrechten valt van voetstuk nu blijkt dat zijn vrouw illegale migranten uitbuitte

In rubberen laarzen vol modder stapte Soumahoro een maand geleden op zijn eerste dag het Italiaanse parlement binnen. “Een symbool van het lijden en de hoop van het echte Italië”, verklaarde hij toen. De man werd geboren in Ivoorkust, maar emigreerde in 1999 naar Italië. Daar werkte hij jaren in de velden en in een tankstation, voordat hij de Italiaanse nationaliteit kreeg. Jarenlang kwam hij als vakbondsman op voor de rechteloze migranten zonder papieren. Hij ketende zich bijvoorbeeld al eens vast en ging in hongerstaking om zo gehoord te worden door de regering.

In september kwam hij als politicus op voor Alleanza Verdi e Sinistra, een linkse politieke partij in Italië, en raakte ook verkozen. Hij zou de verdrukten in het land, veelal de immigranten, vertegenwoordigen, vertelde hij.

Mediastorm

Maar nu is de man in een ware mediastorm terechtgekomen, want zijn echtgenote en moeder zouden met hun bedrijven zelf immigranten uitgebuit hebben. Ze zouden jarenlang hun landarbeiders niet betaald hebben en ze in vreselijke omstandigheden hebben laten werken. Ook zouden er fondsen niet correct beheerd zijn geweest.

Soumahoro ontkent dat hij of zijn familieleden iets fout hebben gedaan. “Mijn leven is gewijd aan het vechten tegen alle vormen van uitbuiting. Jullie willen me dood hebben. Ik ben een zuiver mens”, zei hij zei hij. Door het onderzoek naar hem en zijn familie besloot hij een stap terug te zetten uit zijn partij, maar behoudt wel zijn zitje in het parlement.

(sgg)