Marokkaanse journalisten voor clash met België in WK-groepsfase: “Wij hebben de match tegen Canada ook gezien hé”

Met zes punten zijn de troepen van bondscoach Roberto Martinez en co dan altijd zeker van een plaats in de tweede ronde. Een gelijkspel volstaat niet, ongeacht het resultaat in de andere wedstrijd van zondag, die later op de dag gespeeld wordt tussen Canada en Kroatië. In dat scenario valt de beslissing altijd op de slotspeeldag.

Maar ook groepswinst behoort tot de mogelijkheden. Dat kan heel interessant zijn, want dan vermijden de Belgen later in het toernooi de Brazilianen, op voorwaarde dat zij ook hun groep winnen, al zeker tot in een eventuele finale. Om groepswinnaar te worden, moet het duel tussen Canada en Kroatië wel op een gelijkspel eindigen. Als Canada wint, kunnen zij nog voor België eindigen omdat bij een gelijke stand het doelsaldo doorslaggevend is.

© BELGA

In geval van kwalificatie voor de laatste zestien komen de Duivels sowieso tegenover een land uit groep E te staan, met daarin Spanje, Duitsland, Japan en Costa Rica. Die Mannschaft schoot zichzelf op de openingsspeeldag al stevig in de voet met een verrassende nederlaag tegen Japan, Spanje rekende wervelend af met Costa Rica, dat in deze groep een vogel voor de kat zal zijn.

De winnaar van de groep van de Belgen komt tegenover de nummer twee van groep E te staan. Een achtste finale tegen Japan behoort zo weer tot de mogelijkheden, alsook een kwartfinale tegen Brazilië. Dat zou een exacte kopie zijn van het parcours van vier jaar geleden in Rusland. Zoals de kaarten nu liggen, is een eventuele kwartfinale tegen Portugal echter logischer. Dat zou dan weer een kopie zijn van de achtste finale op het EK van vorig jaar, toen de Belgen het met wat geluk met 1-0 haalden dankzij een treffer van Thorgan Hazard.