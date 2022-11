Epstein-schandaal dreigt zakenbanken mee te sleuren

Vrouwen die Jeffrey Epstein beschuldigden van seksueel misbruik, klagen de zakenbanken Deutsche Bank en JPMorgan Chase aan. Die hebben in hun ogen het misbruik en de handel in jonge vrouwen door Epstein mogelijk gemaakt. En dat terwijl er voldoende ‘rode vlaggen’ waren over de miljardair, schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Epstein pleegde na zijn arrestatie zelfmoord.

De twee rechtszaken werden donderdag ingediend bij de federale rechtbank in New York. “De tijd is gekomen dat de echte ondersteuners verantwoordelijk worden gehouden, vooral zijn rijke vrienden en de financiële instellingen die een integrale rol hebben gespeeld”, aldus een van de advocaten, Bradley Edwards. “Deze slachtoffers werden onrecht aangedaan door velen, niet alleen door Epstein. Hij handelde niet alleen.”

Een van de vrouwen die de banken aanklaagt is een voormalige balletdanseres in New York. Zij werd benaderd door een andere jonge vrouw en volgens haar advocaat van 2006 tot 2013 seksueel werd misbruikt door Epstein. Ze beweert dat ze ook is verhandeld aan zijn vrienden. Er werden grote sommen geld van Epesteins rekeningen van JPMorgan afgehaald om contante betalingen aan haar en andere vrouwen te doen voor seks en om hen het zwijgen op te leggen, luidt de aanklacht.

Grote geldopnames

Een andere vrouw die Deutsche Bank aanklaagde, werd seksueel misbruikt door Epstein en verhandeld aan zijn vrienden in de periode van 2003 tot ongeveer 2018. Ook zij werd contant betaald voor seksuele handelingen. De bank negeerde waarschuwingen, stelt hun advocaat, waaronder betalingen aan tal van jonge vrouwen en grote geldopnames.

De advocaten verwijzen voor de waarschuwingen die de banken hadden moeten zien ook naar een onderzoek door de financiële toezichthouder van de staat New York naar de relatie van die bank met Epstein. Daarnaast zou er een nauwe relatie zijn tussen Epstein en een voormalige topman van JPMorgan. Een woordvoerder van Deutsche Bank stelde echter dat deze bewering “ongegrond is”. Een woordvoerder van JPMorgan weigerde commentaar te geven.