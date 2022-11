Lien (36) gaat als enige Belgische mee op poolexpeditie om orka’s te onderzoeken: “Ik wil ook over plankton vertellen, maar dat vinden mensen minder interessant”

In het Noorse Tromsø vertrekt straks een expeditieschip van Sea Women Expeditions, een organisatie die onderzoek doet naar en zich inzet voor het herstel van het oceaanleven. Aan boord is één Belgische: de 36-jarige Lien De Ruyck. Haar taak? In het ijskoude water van het noordpoolgebied duiken om het gedrag van orka’s te analyseren. “Gevaarlijk? Het zijn net heel zorgzame dieren.”