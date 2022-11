Kleindochter Joe Biden deelt foto’s van huwelijk in het Witte Huis

Naomi Biden (28), de kleindochter van de Amerikaanse president Joe Biden, heeft foto’s gedeeld van haar huwelijk in het Witte Huis. Ze is volgens de Amerikaanse pers de eerste kleindochter van een zittende president die op de spectaculaire locatie trouwt.

Volgens The New York Times legden de 28-jarige Naomi Biden, een advocate, en haar verloofde, de 25-jarige Peter Neal, afgelopen zaterdag hun huwelijksgelofte af in het Witte Huis in Washington. Later was er nog een galadiner.

Volgens de White House Historical Association is het niet ongebruikelijk dat het Witte Huis het decor vormt voor een huwelijk. Zo trouwde de dochter van Richard Nixon er in 1971. Net zoals het huwelijk van Pete Souza, de officiële fotograaf van Barack Obama, in 2013. In totaal waren er al achttien huwelijken in het Witte Huis en ook vier recepties naar aanleiding van een bruiloft.

Naomi Biden deelde deze week ook zelf beelden van haar huwelijk. Zo kregen haar volgers op Instagram enkele foto’s van het koppel in de voortuin van het Witte Huis en toonde ze ook hoe ze op haar ‘rehearsal dinner’ een wit broekpak droeg in plaats van haar echte trouwjurk.

(sgg)