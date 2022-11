België of Marokko ? Zij moeten zondag kiezen tussen hun moeder- en vaderland

In verschillende Vlaamse huiskamers zetten ze zich zondag klokslag 14 uur schrap. Voor een heroïsche strijd tussen de Rode Duivels en de Leeuwen van de Atlas. Een affiche die de emoties beroert, vooral dan bij de Belgische voetballiefhebbers met Marokkaanse roots. Want “dat is kiezen tussen uw vader en uw moeder”. Zij maken van hun hart een steen en kiezen een kant. Of proberen dat toch. “Ik kan niet kijken, ik zou het niet aankunnen.”