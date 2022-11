Sihame El Kaouakibi in nieuwe videoboodschap: “Helaas wordt een vrouw van kleur wel vaker op deze manier behandeld”

In een post op Instagram hekelt parlementslid Sihame El Kaouakibi de negatieve “beeldvorming” en “bevestiging van vooroordelen” over mensen uit de Marokkaanse gemeenschap, naar aanleiding van haar zaak. “De dubbele standaard is pijnlijk als je dit gaat vergelijken met soortgelijke zaken waarbij stereotype hoogwaardigheidsbekleders zijn betrokken.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi, die al geruime tijd in ziekteverlof is, hield zich lange tijd stil over de beschuldigingen aan haar adres. Begin vorig jaar raakte bekend dat ze voor haar Antwerpse jongerenproject Let’s Go Urban subsidies had ontvangen, maar dat ze dat geld zou hebben doorgesluisd naar andere vennootschappen. Sinds de opheffing van haar parlementaire onschendbaarheid, vorige maand, is ze bijzonder actief op Instagram om vragen van volgers te beantwoorden, behalve over de inhoud van het dossier.

LEES OOK. Sihame El Kaouakibi beantwoordt zonder medeweten van advocaat vragen op Instagram, en dat is volgens expert niet slim (+)

“Het pijnlijke van vooroordelen is dat ze bevestigd worden omdat ze bestaan”, zegt El Kaouakibi in een nieuwe video. “Door mijn zaak worden opnieuw alle mensen met een bepaalde achtergrond geraakt, met name in de beeldvorming. Dit spijt mij voor iedereen die zich hierdoor persoonlijk geraakt voelt.”

Volgens Sihame El Kaouakibi wordt er met twee maten en gewichten gewerkt. “De dubbele standaard is pijnlijk als je deze zaak gaat vergelijken met soortgelijke zaken waarbij stereotype hoogwaardigheidsbekleders zijn betrokken. Maar nu ik zelf het lijdend voorwerp ben, zijn er mensen die een terecht gevoel hebben” dat de zaak “ook op hen afstraalt”. “Deze vraag is confronterend, maar ook zeker legitiem”, zegt El Kaouakibi. “Als vrouw van kleur, gelinkt aan een politiek-maatschappelijke zaak, wil ik niet bagatelliseren dat dit ook negatief op verschillende gemeenschappen afstraalt.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerder deze maand raakte bekend dat El Kaouakibi twee halftijdse parlementaire medewerkers heeft aangevraagd. Dat verzoek werd door de fractieleiders van de andere partijen geweigerd. Volgens Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert richt El Kaouakibi “tot op vandaag veel schade aan aan de democratie en ook aan onze partij, zij weigert ook maar een begin van verantwoording te geven voor de feiten waarvan zij beschuldigd wordt.”

LEES OOK. Sihame El Kaouakibi vraagt parlementair medewerker aan, maar die blijkt allesbehalve onbesproken

Hoewel ze ook van haar volgers op Instagram geregeld vragen krijgt over wat er nu precies gebeurd is, weigert El Kaouakibi dieper in te gaan op het onderzoek naar malversaties. Ze benadrukt dat de media “fabels” verspreiden en dat ze pas op een later tijdstip meer tekst en uitleg zal geven.

Subsidiefraude

Het Antwerpse parket wil El Kaouakibi vervolgen voor onder meer subsidiefraude. Verschillende overheden hebben zich daarbij burgerlijke partij gesteld. Eind oktober heeft de raadkamer in Antwerpen de zaak rond El Kaouakibi en haar jongerenproject Let’s Go Urban voor onbepaalde tijd uitgesteld, na vragen van verschillende partijen om extra onderzoeksdaden.

LEES OOK. Advocaat El Kaouakibi: “Onderzoek is nog niet voltooid”

Naar eigen zeggen heeft ze zich “meestal verzet tegen trial by media en guilt by association”. Ze betreurt dat een vrouw van kleur wel vaker “op deze manier wordt behandeld”. “Ik hoop dat jullie kunnen zien dat dit met het grotere mechanisme hierachter te maken heeft. Dit heeft met de impact van beeldvorming te maken en helaas straalt dit af op de mensen die me volgen en mensen uit mijn community.”

“Gecensureerd”

Het Vlaams Parlement heeft vorige maand de parlementaire onschendbaarheid van de volksvertegenwoordiger opgeheven, wat een noodzakelijke voorwaarde was om vervolgd te kunnen worden. Na bijna twee jaar afwezigheid maakte El Kaouakibi toen haar opwachting in het parlement. Voorzitter Liesbeth Homans besloot in samenspraak met de fractieleiders om de deuren te sluiten voor de toespraak van het onafhankelijke parlementslid. Ze liet nadien op Instagram weten zich gecensureerd te voelen. “De verwensingen had ik verwacht, maar dat ze me zouden censureren niet”, klonk het. “Wat de media er ook van wil maken... ik wilde er hier allesbehalve een show van maken. De pers was al volop aanwezig en ik ben de laatste die de spotlight zelf opzoekt.”

LEES OOK. Zelf de camera’s meegebracht, en net dat verknalde haar show: hoe het laatste politieke optreden van Sihame El Kaouakibi in het water viel (+)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Twee dagen na de opheffing van haar onschendbaarheid loste Sihame El Kaouakibi een zes minuten durende monoloog op Instagram. Het ging om de langere versie van een speech die ze had voorgelezen in het Vlaams Parlement.

LEES OOK. Experts fileren de speech van Sihame El Kaouakibi: “Alsof ze een geweldig waspoeder aanprijst”