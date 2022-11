65-jarige en twintiger vieren al zeven jaar samen Thanksgiving door foutje met uitnodiging

Het verhaal wordt elk jaar gretig gedeeld op sociale media en ook dit jaar waren ze van de partij. Wanda Dench (65) en Jamal Hinton (24) vierden donderdag samen Thanksgiving. Dat al voor de zevende keer op rij. Het vertederende verhaal tussen de twee begon in 2016. Dench wilde haar kleinzoon uitnodigen om de dag samen te vieren, maar stuurde de uitnodiging naar het verkeerde telefoonnummer. Het was de toen 17-jarige Hinton die reageerde op het berichtje. Nadat de verwarring opgeklaard was, vroeg Hinton of hij misschien toch mocht aanschuiven voor het feestmaal. “Natuurlijk mag je dat. Dat is wat oma’s doen... iedereen te eten geven”, stuurde Dench terug.

Ondertussen is het een heuse traditie geworden. Voor het zevende jaar op rij zaten ze donderdag samen aan tafel om Thanksgiving te vieren.

Het verhaal sprak velen aan en streamingdienst Netflix plant momenteel zelf een film over de opvallende traditie van Dench en Hinton. “We zijn enthousiast om ons verhaal met de wereld te delen. We hopen dat het meer mensen inspireert om contacten te leggen die ze normaal niet zouden leggen”, aldus het tweetal in een verklaring. “We zijn zo gezegend met een oprechte vriendschap die door God is ontstaan door een verkeerd sms-bericht.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)