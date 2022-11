E40 richting Brussel tot maandagochtend afgesloten door afbraak brug in Erpe-Mere

Archiefbeeld: In het weekend van 19 november werd ook al de brug van de Merestraat over de E40 afgebroken. — © Chris Bosseloo

“Doorgaand verkeer op de E40 richting Brussel rijdt vanaf het complex Zwijnaarde via de E17 richting Antwerpen en via de N16 of de R0 en A12/E19 naar Brussel. Via het complex Merelbeke is het nog mogelijk om via de R4 naar de E17 te rijden”, meldt Wegen en Verkeer.

“De opritten van de complexen in Merelbeke, Wetteren en Erpe-Mere naar de E40 richting Brussel zijn afgesloten. Lokaal verkeer richting Brussel dat normaal gebruik maakt van de complexen Wetteren en en Erpe-Mere wordt via de N9 en de Siesegemlaan (R41) naar het complex Aalst geleid.”

In het weekend van 19 november werd ook al de brug van de Merestraat over de E40 afgebroken, en dit weekend is dus de spoorwegbrug aan de buurt. “Infrabel zal eerst de spanning van bovenleidingen van de spoorlijn halen en deze dan neerleggen. Op de brug worden wegdek, vangrails en geluidsschermen verwijderd. Tegen zaterdagochtend 10 uur begint de afbraak van de eerste brugliggers. Die afbraakwerken duren tot zondagochtend. Daarna starten we met het afvoeren van het puin en het vrijmaken van de sporen. Tijdens deze werkzaamheden wordt aan de andere kant van de E40 de tijdelijke brug gebouwd waar het verkeer richting Gent vanaf 28 november zal moeten over rijden.”