Prachtige omhaal verzacht de pijn van Dender in duidelijke nederlaag tegen Club NXT in de Challenger Pro League

Victory Beniangba (25.) en Jay-Dee Geusens (69.) zorgden in Genk voor de goals. RWDM blijft voorlopig mee op kop in 1B met 28 punten. Ook Beveren telt 28 punten, maar komt zondag nog in actie tegen Lommel. Jong Genk blijft elfde en voorlaatste met 12 punten.

Club NXT kon tegen Dender voor de goals rekenen op Lynnt Audoor (8.), Romeo Vermant (24.) en Cisse Sandra (61.). Xavier Gies (69.) maakte een eigen doelpunt. Voor Dender kwam Kjetil Borry (45.) tussendoor tot scoren met een prachtige omhaal.

Michael Lallemand deed zijn ploeg in de toegevoegde tijd van de eerste helft de das om. Hij sloeg een tegenstander in het gezicht en zo moesten de Oost-Vlamingen de hele tweede helft met een man minder voort. Club NXT klimt in de tussenstand naar een voorlopige zesde stek, met 20 punten. Dender telt als negende 18 punten.