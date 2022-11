WK-favorieten nu al met het mes op de keel: groepsgesprek moet Duitsland helpen, nu al een finale voor Lionel Messi en co

Is het WK in Qatar na dit weekend al twee favorieten armer? Het zou zomaar kunnen want zowel Argentinië als Duitsland spelen na de nederlagen in hun openingswedstrijden al met het mes op de keel.

Net als op het WK 2018 ziet het er niet goed uit voor Duitsland op het WK 2022. Die Mannschaft moet zondag winnen van Spanje om de kansen op de achtste finales gaaf te houden. Bij een nederlaag tegen de Spanjaarden en een gelijkspel of een zege van Japan tegen Costa Rica zijn de Duitsers net als vier jaar geleden uitgeschakeld in de groepsfase. “Een klotesituatie”, omschreef Julian Brandt het gisteren treffend.

Voor de wereldkampioen van 2014 zou een nieuwe vroege uitschakeling een blamage zijn. De 1-2-nederlaag tegen Japan zou de Duitsers zo zuur opbreken. Na die verliespartij volgde een debat tussen de spelers en de trainer en weet volgens Kai Havertz iedereen wat anders moet tegen Spanje. “Ik was niet in een bijzonder goede stemming de laatste dagen, had veel woede in me. Het was nodig om zo’n gesprek te voeren en elkaar de waarheid te zeggen. Kritiek is goed voor onze ontwikkeling”, aldus Havertz. De speler van Chelsea wilde de schuld van de nederlaag niet leggen bij Flick, die te aardig zou zijn geweest voor de spelers. “We kunnen de coach zeker niet verwijten dat hij niet duidelijk is tegen ons.”

Winnen tegen Spanje is echter geen sinecure. La Roja maakte indruk tegen in de eerste wedstrijd en hakte Costa Rica met 7-0 in de pan. Bovendien kon Duitsland van de laatste zeven ontmoetingen met Spanje er slechts één winnen. Het recentste duel, in de Nations League in 2020, eindigde in een 6-0-pandoering voor Duitsland. “Het kan mij niet schelen wat in het verleden is gebeurd”, maakte Havertz duidelijk. “Oké, de statistieken spreken niet in ons voordeel en wat we hebben laten zien is te weinig, maar we zullen er alles aan doen om dat te verbeteren.”

© REUTERS

Messi en co met mes op de keel

Het zelfvertrouwen van de Argentijnen heeft een stevige deuk gekregen na de blamage tegen Saudi-Arabië. “De wedstrijd tegen Mexico wordt een finale voor ons”, gebruikte aanvaller Lautaro Martinez (25) gisteren op de persconferentie een torenhoog cliché. Een finale, nu al? Hij heeft wel gelijk: een nederlaag tegen de Mexicanen betekent definitieve uitschakeling voor Argentinië.

Het was tegen Saudi-Arabië een bijzonder frustrerende wedstrijd voor Lautaro Martinez, het maatje en de spitsbroeder van Romelu Lukaku bij Inter. De Argentijnse spits zag tijdens de eerste helft twee doelpunten afgekeurd voor (nipt) buitenspel. “Het was een zware morele klap”, gaf Lautaro toe. “Maar we hebben een sterke groep die goed aan elkaar hangt. We hebben verloren door details en individuele fouten, daarom zijn we optimistisch dat het tegen Mexico wel goedkomt.”

Ook bondscoach Lionel Scaloni ziet het zitten. “Mijn spelers zijn meer dan in staat om op te staan na een zware tik”, aldus Scaloni. “We gaan onze manier van spelen nu niet veranderen. Er kunnen een tweetal nieuwe namen in de ploeg komen, maar onze tactiek verandert niet.” Scaloni kan alvast rekenen op een volledig fitte kern. Er was wat bezorgdheid over de enkel van Lionel Messi, maar de bondscoach nam die twijfels allemaal weg. Ook de kapitein is klaar om te spelen.

Na de tweede groepswedstrijd kan Argentinië mathematisch al uitgeschakeld zijn. Bij verlies tegen Mexico is de uitslag van de wedstrijd tussen Saudi-Arabië en Polen zelfs niet meer van belang. Met een gelijkspel maken Messi en co. wel nog kans op de 1/8ste finales.