Xi Jinping stelt Kim Jong-un voor om samen te werken aan wereldvrede

Kim Jong-un en Xi Jinping in 2019. — © EPA-EFE

De Chinese president Xi Jinping heeft een brief geschreven aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un waarin hij die laatste voorstelt samen te werken om de vrede in de wereld te bespoedigen. Dat heeft het Noord-Koreaanse staatsagentschap KCNA zaterdag gemeld.

De brief komt er te midden van verhoogde spanningen op het Koreaanse schiereiland na een recordaantal raketproeven door Pyongyang en een opgedreven militaire samenwerking tussen Seoel, Washington en Tokio.

“De wereld, de tijden en de geschiedenis zijn op een nooit eerder geziene manier aan het veranderen”, betoogde Xi in zijn antwoord op een brief van Kim, die hem had gefeliciteerd naar aanleiding van zijn herverkiezing op het Chinese partijcongres. “In het licht van deze nieuwe situatie ben ik bereid om samen met een positieve bijdrage te leveren (...) om de vrede, stabiliteit, ontwikkeling en welvaart van de regio en de rest van de wereld te bespoedigen”, zei hij.

China is de belangrijkste bondgenoot en handelspartner van Noord-Korea, dat vanwege zijn kern- en wapenprogramma’s door zware VN-sancties wordt geviseerd.