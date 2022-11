Musk gaat Trump-rivaal Ron DeSantis steunen als hij in 2024 in presidentsrace stapt

Als Ron DeSantis in 2024 kandidaat is voor presidentsverkiezingen, dan mag hij zich verwachten aan steun van de rijkste man ter wereld. Elon Musk heeft op Twitter aangegeven dat hij achter de Republikein, algemeen beschouwd als de grootste rivaal van Donald Trump bij de komende verkiezingen, zal staan.

De kersverse eigenaar van microblogsite Twitter en topman van Tesla en SpaceX gaf op zijn eigen Twitter aan geen kandidaat naar zijn zin te vinden bij de Democraten. “Mijn voorkeur voor het presidentschap in 2024 gaat naar iemand verstanding en iemand die in het midden van het politieke spectrum staat”, schreef Musk. “Ik had gehoopt dat het zo zou zijn bij de overheid van Joe Biden, maar die heeft me tot nu toe teleurgesteld.”

Voor Ron DeSantis kan de steun van Musk een aanzienlijke duw in de rug betekenen. De Republikeinse gouverneur van Florida wordt vooruitgeschoven als uitdager van Trump sinds hij tijdens de voorbije tussentijdse verkiezingen een grote overwinning behaalde.

Verder schreef Musk vrijdag dat hij het oké vindt dat Trump niet tweet, ondanks het herstellen van zijn account. “Het belangrijke is dat Twitter een grote fout heeft rechtgezet: het verbannen van zijn account, ondanks geen enkele overtreding van de regels. Een zittende president van het platform halen heeft het vertrouwen van de helft van het Amerikaanse publiek in Twitter ondermijnd.”

Die verbanning kwam er na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021. Ook op Facebook, Instagram en YouTube was Trump daarna niet meer welkom omdat zijn posts de mensen zouden opnaaien om opnieuw criminele feiten te plegen.