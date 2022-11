Dan toch niet op pensioen: ex-bondscoach Dick Advocaat wordt hoofdcoach van ADO Den Haag

Advocaat zei vrijdag in het tv-programma De Oranjewinter al dat “de kans zeer groot is dat ik het ga doen”. “Ze hebben gevraagd of ik trainer wilde worden. Ik heb gezegd dat ik er voor opensta. Juist omdat ze zeventiende staan in de Keuken Kampioen Divisie. Het is wel interessant”, aldus Advocaat, die tussen oktober 2009 en april 2010 bondscoach van de Rode Duivels was.

De Nederlandse trainer leek zijn loopbaan te hebben beëindigd, nadat hij in november vorig jaar was vertrokken als trainer van Irak. Daarvoor was hij de laatste jaren onder meer nog werkzaam bij Feyenoord, FC Utrecht en Sparta Rotterdam.

Advocaat als bondscoach bij de Rode Duivels. — © BELGA

Kuyt was bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. De oud-aanvaller stopte in 2017 met voetballen en deed daarna in de jeugd van Feyenoord ervaring op als trainer.