Duizenden mensen laten zich naakt fotograferen op strand voor bewustwording rond huidkanker

In Sydney hebben zaterdag duizenden mensen zich laten fotograferen op Bondi Beach. Ze poseerden voor de camera van Spencer Tunick, een Amerikaanse kunstenaar die al vaker grote aantallen naakte mensen voor de lens haalde. Ditmaal wil hij met zijn foto’s de bewustmaking rond de gevaren van huidkanker vergroten.

De fotosessie gebeurde na een uitnodiging van liefdadigheidsinstelling Skin Check Champions, die mensen wil aanzetten om sneller hun huid te controleren. “Ik ben vereerd dat ik hier mijn kunst mag maken en het lichaam en de bescherming ervan mag vieren”, aldus Spencer. In totaal kon hij rekenen op 2.500 naakte aanwezigen die hij met behulp van een megafoon in verschillende poses liet staan of liggen.

Australië kampt met een van de slechtste percentages op het vlak van huidkanker. Volgens overheidsorganisatie Cancer Australia stierven in 2020 1.401 Australiërs aan de gevolgen van een melanoom.

© AP

© AP

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

(kmlo)