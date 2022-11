Pairi Daiza en Revatis creëren een ‘genetische ark van Noach’

De Fondation Pairi Daizi en het Waalse biotechbedrijf Revatis gaan samenwerken om een soort van ark van Noach te construeren om een genetisch patrimonium op te bouwen van de levende diersoorten. De eerste tests zijn gestart om stamcellen weg te nemen van dieren in het dierenpark en om ze te doen groeien en ze te bewaren in de installaties van Revatis in Marche-en-Famenne, schrijven L’Echo en Le soir zaterdag.

De eerste stalen in Pairi Daiza werden genomen bij een bizon en een leeuw die vanwege andere redenen geëuthanaseerd moesten worden. De stamcellen worden nu opgeslagen in vloeibare stikstof in Luik om ze in een perfecte staat te bewaren voor toekomstig gebruik. De cellen laten niet enkel toe om het genetisch patrimonium te conserveren van de diersoorten, maar ook om innovatieve therapeutische toepassingen te ontwikkelen.

Volgens CEO van Revartis Didier Serteyn “zal een deel van de cellen gebruikt kunnen worden voor de studie van genen en DNA, een ander deel voor het creëren van DNA-databanken van soorten die bedreigd zijn, met ook uitwisselingen met andere centra in de wereld”.