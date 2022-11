N-VA stapt alleen in nieuwe federale regering als confederalisme er komt, zegt De Wever: “De bevolking heeft niet door hoe erg het is”

Als het confederalisme er niet komt, zal N-VA in 2024 niet in een nieuwe federale regering stappen. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdagochtend gezegd op Radio 1. “Anders is het begrotingstekort niet op te lossen.”

“Het frustreert me hoe erg de situatie is”, zegt De Wever in het gesprek. “Wanneer ik met de bevolking spreek, valt me ook op dat ze daar niet door hebben hoe erg het is.” Hij heeft het dan meer bepaald over het immense begrotingstekort in ons land. “Meer dan 6 procent, en dat in een land waar al de hoogste belastingen ter wereld bestaan op arbeid. De overheid gaat met gemiddeld 55 procent van ons loon lopen. En dan betaal je nog indirecte belastingen. Nog meer inkomsten gaan zoeken, dat lijkt me dan ook onmogelijk.”

Grote kuis

De toestand is “onwaarschijnlijk ernstig”, aldus De Wever. “Het schip is aan het zinken terwijl we erop zitten.” En volgens de N-VA-voorzitter niet op te lossen binnen de staatsstructuur zoals we die nu kennen. “Het begrotingstekort is niet meer in een federale context op te lossen. Het is tijd voor bittere waarheden: je zal langer moeten werken voor je pensioen. Alle gunstige stelsels moeten worden afgebouwd. Eeuwig werkloos zijn kan je alleen bij ons, de rest van de wereld is daarmee gestopt. Zestien jaar werken en evenveel pensioen hebben als iemand die niet heeft gewerkt…Er zal grote kuis gehouden moeten worden.”

Hij herhaalt ook dat er meer mensen aan het werk moeten. “Maar als men in Franstalig België wil werken als een Zuid-Italiaan, dan moet men ook leven als een Zuid-Italiaan. Wil men leven als een Scandinaviër, dan moet men werken als een Scandinaviër.” Hij vergelijkt daarbij de ene helft van het land met productieven die voor het geld zorgen en de andere helft met passieven die het geld verteren.

Confederalisme of niets

De Wever is stellig: als het door hem beoogde confederalisme - meer bevoegdheden voor de gewesten - er niet komt, zal N-VA in 2024 zeker niet in de nieuwe federale regering stappen. “De Zweedse optie is voorbij. Wat ik niet zal doen, is De Croo opvolgen om de dictaten van de PS te volgen. Mensen moeten beseffen dat de PS dit doelbewust organiseert. In de zomer van 2020 heeft Paul Magnette mij verteld dat ‘les socialistes aiment la crise’ (de socialisten houden van een crisis, nvdr). Inflatie komt sommigen dus goed uit.”