Wat als twee landen met evenveel punten en hetzelfde doelsaldo eindigen in de WK-groepsfase?

Na de WK-groepsfase gaan in iedere groep de twee eerste landen door naar de volgende ronde, waar de rechtstreekse knock-outs beginnen. Maar wat nu als twee landen met evenveel punten eindigen en bovendien hetzelfde doelsaldo noteren? Wie wordt dan groepswinnaar, of wie valt er misschien zelfs uit de boot en moet naar huis?

In Nederland zijn ze bevreesd voor zo een scenario, na het gelijkspel met Ecuador. Zowel onze noorderburen als Ecuador hebben nu vier punten en hebben in hun vorige twee wedstrijden in totaal één doelpunt tegen gekregen en zelf drie keer gescoord. Meer gelijk kan je niet staan. Nederland en Ecuador hebben kwalificatie voor de knock-outfase dinsdag in eigen hand. Nederland speelt dan tegen Qatar, Ecuador tegen Senegal. Maar wie wordt dan - als die gelijke situatie zo blijft - groepswinnaar?

Voorlopig is dat Nederland. Dat komt niet door het onderlinge resultaat, want daar hoeft niet naar gekeken te worden aangezien Ecuador en Nederland gelijkspeelden. De sleutel ligt bij het Fair Play-klassement, waar kaarten de doorslag geven. Een gele kaart levert één minpunt op, een indirecte rode kaart (twee keer geel) drie minpunten en een directe rode kaart tenslotte vier minpunten. De ploeg die het meeste van zulke minpunten totaliseert, moet het onderspit delven.

Deze gele kaart voor middenvelder Matthijs de Ligt zou zomaar eens de doorslag kunnen geven. — © REUTERS

Loterij

Voorlopig heeft Nederland in het Fair Play-klassement één minpuntje dankzij een gele kaart van Matthijs de Ligt, Ecuador staat voorlopig op drie minpunten. De troepen van Louis van Gaal weten dinsdag dus wat te doen: zo weinig mogelijk kaarten pakken, of met zo veel mogelijk doelpunten verschil winnen van Qatar natuurlijk zodat deze situatie zich niet voordoet.

Mocht het nu zelfs zo zijn dat twee landen gelijk staat qua klassementspunten, doelpuntensaldo (met identiek aantal gemaakte doelpunten) én minpunten in het Fair Play-klassement, dan beslist toeval. De FIFA zal dan loten wie er de bovenhand krijgt. Voor de duidelijkheid: dit kan zich ook voordoen om te bepalen wie er tweede en derde wordt in een groep. Lotje trekken, je zal op zo’n manier maar uit het wereldkampioenschap tuimelen.

Criteria bij gelijke stand Wanneer er een gelijke stand optreedt na de groepsfase (evenveel punten), dan geven volgende criteria in onderstaande volgorde de doorslag bij het bepalen van de eindrangschikking: 1. Doelsaldo: het doelsaldo over alle groepswedstrijden. 2. Meeste gescoorde doelpunten over alle drie de groepswedstrijden Wanneer bovenstaande nog steeds gelijk is, dan wordt er gekeken naar: 3. Meeste punten in de groepswedstrijden tegen andere ploegen met gelijk aantal punten. 4. Doelpuntensaldo als resultaat van de groepswedstrijden tegen andere ploegen met gelijk aantal punten. 5. Meeste gescoorde doelpunten gescoord in de groepswedstrijden tegen de andere ploegen met hetzelfde aantal punten. Wanneer de landen dan nog steeds gelijk staan, gelden de volgende beslissingscriteria: 6. FIFA Fair Play-ranglijst gebaseerd op hoeveelheid gele en rode kaarten Is bovenstaande ook nog gelijk, dan wordt er geloot.

Voorlopig bevinden ook Polen en Mexico (Groep C), Tunesië en Denemarken (Groep D), Marokko en Kroatië (Groep F) en Uruguay en Zuid-Korea (Groep H) zich in deze situatie, al hebben al deze ploegen nog maar één wedstrijd afgewerkt en kan er dus nog zeer veel wijzigen.