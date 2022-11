Auto belandt in berm en brandt volledig uit, bestuurder (23) blaast ‘alarm’

De brandweer rukte vrijdagavond uit naar de Steenstraat in Woesten bij Vleteren voor een autobrand. Een wagen was op die landelijke weg van de baan gegaan en in de gracht beland. Het vehikel brandde helemaal uit. De bestuurder blies ‘alarm’ en was dus licht onder invloed van alcohol.

Het was rond 22.30 uur dat de brandweer werd opgebeld voor een voertuigbrand in de landelijke Steenstraat in Vleteren. Door een nog onbekende reden was een 23-jarige bestuurder met zijn Citroën Xsara van de baan gegaan en in de gracht beland. De bestuurder uit Ieper kon als enige inzittende zijn voertuig via het raam verlaten en de hulpdiensten opwachten. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen al in lichterlaaie. De Citroën brandde volledig uit. Een ziekenwagen kwam ter plaatse, omdat de man lichtgewond raakte aan de hand. De politiezone Arro Ieper onderwierp de bestuurder aan een ademtest. Hij blies ‘alarm’, wat wijst op een lichte, maar ook wel strafbare alcoholintoxicatie.

Door het ongeval was de Steenstraat plaatselijk enkele uren afgesloten voor het verkeer. Brandweer Westhoek bleef ter plaatse om na de vaststellingen en de takelwerken het wegdek te reinigen. Bij het ongeval waren geen andere partijen betrokken. DME