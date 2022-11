“Ik heb gemerkt dat je dik bent geworden.” Marokkaanse journalist slaagt erin Eden Hazard boos te maken

Eén dag voor de match tegen Marokko sprak Eden Hazard (31). In die 20 minuten gebeurden een aantal opmerkelijke zaken. Een Marokkaanse journalist stelde eerst het gewicht van Hazard in vraag en wilde samen met zijn collega achteraf een selfie. Dat werd logischerwijs geweigerd. Een sfeerverslag. “Mensen praten altijd.”

Het mediacomplex in Doha is het epicentrum van dit WK. Voor elke wedstrijd geeft elke bondscoach hier zijn persconferentievergezeld door een speler. Vaak zijn dat de aanvoerders op topspelers. In dit centrum in Doha krioelt het dan ook van de internationale journalisten. Toen Lionel Messi hier de pers toesprak was het grote auditorium zelfs te klein. Camera’s mochten niet meer binnen, één journalist riep campeon del mundo. Waanzin.

Grapje

Wij vroegen ons af of een ster als Eden Hazard ook nog een stormloopje zou veroorzaken. Uiteraard niet zo intens als Messi, maar toch...Dat valt ietwat tegen. Niemand brult hier Champion du monde. Naast Belgische en Marokkaanse journalisten zijn er wel Chinese, Engelse en Spaanse. De FIFA voorziet in vertaling en dat gebeurt vandaag in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans en het Arabisch. De eerste vraag wordt door de Spaanse krant Marca afgevuurd. Hazard antwoordt zowaar vloeiend in het Spaans. “Ik heb 60 minuten gespeeld tegen Canada en voel me goed. De volgende match komt natuurlijk al 4 dagen later, maar de medische staf staat me bij om goed te recuperen. Ik heb goesting om te spelen.”

Eden was zoals altijd zijn relaxte zelf. Hij kreeg wel kritiek in België nadat hij weinig speelde bij Real Madrid en door de mand viel in de oefenmatch tegen Egypte, maar tegen Canada speelde hij weer beter. Hoe gaat hij om met die moodswings? “Ik besteed er weinig aandacht aan. Het maakt deel uit van het voetbal. Na Egypte zegt iedereen dat het voorbij is met Eden Hazard, na Canada is er weer hoop. Ik heb altijd gezegd dat ik matchen nodig heb om op niveau te komen. België kan nog iets neerzetten op dit WK. Oké, vier jaar geleden waren we beter, maar we zijn nog een complete ploeg. Met de beste keeper ter wereld, één van de beste middenvelders ter wereld. Het is aan mij om plezier op te doen, ballen op te vragen, acties te maken en te scoren. Om het WK te kunnen winnen zal België ook de beste Eden nodig hebben.”

Na vijf minuten moeten de tientallen fotografen stoppen met het klikken van de camera’s. Fotogeniek is onze aanvoerder nog steeds. Er zijn ook heel veel vragen, want de taak bemoeilijkt van de meisjes die de micro uitdelen. Zij weten soms niet waar eerst te zijn. Hazard krijgt een vraag over onze tragere defensie en zorgt voor een lach in de zaal. “Snellere speler opstellen zou het oplossen”, zegt Hazard grappend om dan serieuzer te worden. “Neen, wij - en zij weten dat ook - hebben niet de snelste verdedigers ter wereld. Dat is toch wat je wilt dat ik zeg, hé. Maar dat vangen we collectief of met snelle flanken zoals Castagne en Carrasco. Thibaut kan ook hoger spelen om diepe ballen op te vangen en de defensie heeft ook zijn ervaring en grote kwaliteiten.”

Arabische vraag

De Marokkaanse collega’s spreken vooral Arabisch. Eentje stelt een vraag in zijn moedertaal, maar Hazard heeft zijn oortje voor de vertaling niet in. Can you repeat please. De vraag blijkt gedurfd en zelfs onterecht: “Ik heb gemerkt dat je dik geworden bent.” Het gezicht van de Belgische aanvoerder wordt stuurs, boos zelfs. Weg relaxte sfeer en het antwoord is kort: “Ik heb daar niet veel op te zeggen. Behalve dat het niet waar is. Ik doe alles om klaar te zijn.”

Dan is hij veel meer uitgesproken op de vraag of dribbelaars zoals hij niet te veel fouten moeten incasseren. “Als er fouten op mij begaan worden dan is dat een goed teken: dan heb ik de bal. Jongens zoals Neymar, Vinicius, mezelf ondergaan dat al altijd. Ik hoop dat er eens sneller geel voor wordt getrokken dan nu, want dan pas gaat dit stoppen.”

Hazard was de kapitein in de match tegen Canada. — © BELGA

Het meisje dat de micro uitdeelt neemt toch een foto. Een souvenirtje. Wellicht heeft ze er ook al van Messi, Ronaldo, Van Gaal...Even later op de persconferentie van Marokko houdt ze haar telefoon op zak. Niet genoeg starquality. Hazard vervolgt. “Of ik me zorgen maak over ons spelniveau? Ja en neen? Op het WK 2018 speelden we in de eerste partij tegen Panama ook niet best. Zo’n eerste wedstrijd is altijd gecompliceerd. Er is stress, je wil de bal niet verliezen, maar dat komt hopelijk goed. Ik weet dat De Bruyne iets zei over de tactiek, maar we moeten vooral ons eigen spel durven spelen. Geen angst hebben voor de dribbel of om een bal tussen de lijnen te spelen. We moeten niet alles wijzigen.”

Meteen weg

Er zijn zoveel vragen dat niet iedereen de microfoon krijgt. Hazard heeft weinig zin om over de Onelove-kapiteinsband te praten en weidt alleen nog uit over Marokko. “Ze hebben goed gespeeld tegen Kroatië en nu hebben ze wat geblesseerden, maar het wordt een complexe wedstrijd. We moeten proberen om snel te scoren, want als we winnen zijn we door.”

Na goed 20 minuten is het afgelopen. De Marokkaanse journalist die de vraag over het gewicht stelde, springt recht om Hazard om een selfie te vragen. Natuurlijk worden hij en zijn collega weggewuifd. Die Marokkaanse provocatie was niet nodig. Hazard bleef wel zen.