Nieuw spoor in bizarre moord op dubbelgangster nadat Duitse rapster spraakbericht deelt

Er is een nieuw spoor in de bijzonder bizarre moord op een 23-jarige Duitse vrouw. Zij werd vermoedelijk in de val gelokt door iemand die sprekend op haar lijkt, zodat die laatste kon doen uitschijnen dat ze dood was en kon vluchten voor haar familie. De verdachte wilde een populaire Duitse rapper gebruik om het slachtoffer in de val te lokken, maar die poging mislukte toen. Dat de poging echt is, blijkt nu wel uit een gedeelde

De wel erg bizarre moordzaak blijft de gemoederen beroeren in Duitsland. Op 16 augustus van dit jaar werd het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen in een auto in de buurt van Ingolstadt, in deelstaat Beieren. Om het leven gebracht met tientallen messteken.

Alles leek erop te wijzen dat het om de 23-jarige schoonheidsspecialiste Shahraban K. ging. Daar waren zelfs haar ouders van overtuigd. Zij was vermist, het slachtoffer leek heel erg op haar en lag in haar auto. Tot speurders diezelfde dag nog K. zagen zitten in een pizzeria en haar konden arresteren. Onderzoek onderstreepte dat het slachtoffer iemand helemaal anders was: de 23-jarige Algerijnse Khadidja M.

In de val gelokt

Meerdere Duitse media meldden de voorbije weken en maanden dat de politie aanwijzingen heeft dat het slachtoffer in de val gelokt werd door K., om haar eigen dood in scène te zetten en zo te kunnen ontsnappen aan de man waar ze aan uitgehuwelijkt zou worden. Ze deed dat onder meer door het slachtoffer te doen geloven dat ze zou mogen meespelen in een videoclip van rapper Lunee. K. en een 23-jarige Kosovaar wilden M. daar om het leven brengen, zo wordt vermoed.

Het is die 20-jarige populaire rapster die nu een nieuw licht op de zaak werpt. Zij deelde net een geluidsfragment van het slachtoffer, dat zich een week voor de feiten ongerust toont over wat stond te gebeuren. “Zijn die opnames van de videoclip echt? Ik hoop dat je antwoordt, want ik ben heel onzeker. Een vrouw schreef me over een videoclip van jou. Het zou echt cool zijn als je me laat weten of dit echt is of vals.” Lunee antwoordde dat het niet klopte en het slachtoffer ging niet.

Helaas viel ze bij een latere list wel ten prooi aan haar moordenaars. “Een week later geloofde ze een persoon met slechte bedoelingen wel”, aldus Lunee. Vermoedelijk dacht ze af te spreken met K., in het kader van een job als model, en was het eigenlijk Sheqir K. die haar opwachtte en doodde.

Waarschuwing

Luna deelt op Instagram ook nog een aangrijpend statement. “Mijn gedachten gaan naar de familie. Wees voorzichtig welk soort mensen je op sociale media antwoordt. Er zijn echt zieke en smerige mensen. Hoe geloofwaardig iemand ook lijkt, het kan altijd iemand helemaal anders blijken te zijn die iemand nadoet. Dat gebeurt zo vaak bij jonge mensen. Pas toch op.”