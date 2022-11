Kevin De Bruyne eerlijk in interview met Britse krant: “Of ik vind dat ik te veel verdien? Ik weet dat het geen populair antwoord is, maar nee”

Als de Rode Duivels ver willen komen op het WK in Qatar, zullen ze Kevin De Bruyne hard nodig hebben. De middenvelder is een van de sterren van het elftal, net zoals bij zijn club Manchester City. De Bruyne verdient logischerwijze goed zijn boterham, maar in een interview met de Britse krant The Guardian dat voor het WK werd afgenomen, was hij eerlijk toen hij de vraag kreeg of hij te veel verdient. “Nee, ik vind van niet.”

In het lange interview met The Guardian, afgenomen bij Kevin De Bruyne thuis in aanwezigheid van zijn vrouw Michèle Lacroix en hun kinderen, kreeg de ster van de Rode Duivels onder meer vragen over zijn salaris bij Manchester City. Dat zou ruim 23 miljoen euro per jaar bedragen. Toch vindt De Bruyne niet dat hij te veel betaald wordt door zijn club.

“Ik weet dat dat geen populair antwoord is, maar ik bekijk het logisch. Ik vergelijk het met een zanger die een concert geeft voor 60.000 mensen. In het voetbal komen er ook 60.000 mensen naar de wedstrijden en er zijn miljoenen tv-kijkers”, legt de Rode Duivel uit. “Een club heeft een inkomen van 500 à 600 miljoen pond (tussen de 580 en 700 miljoen euro, red.). Ja, het is veel geld, maar het is niet te veel als de club het zich kan veroorloven.”

“Het zal anders zijn voor de kinderen”

De Bruyne - die opgroeide in een gezin dat hij zelf omschrijft als lagere middenklasse - en zijn vrouw Michèle Lacroix geven wel mee dat ze met hun beide voeten op de grond blijven. “We hebben een nauwe band met onze vrienden en familie en de meesten van hen hebben normale jobs. We weten waar ze mee worstelen. Voor ons is het makkelijker om dat te begrijpen, maar voor onze kinderen zal het anders zijn omdat zij gewend zijn aan een andere levensstijl. Ze gaan naar een privéschool met mensen die een gelijkaardige achtergrond hebben. Het kan voor hen niet hetzelfde zijn als hoe het voor ons was toen wij opgroeiden, dat is onmogelijk.”