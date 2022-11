Automobiliste ramt gevel van dierenspeciaalzaak: “Gelukkig zijn er geen gewonden”

In de Langstraat in Tongerlo (Westerlo) is zaterdagvoormiddag een automobiliste van 83 de dierenspeciaalzaak Daems binnen gereden. De schade is aanzienlijk maar fysiek bleef iedereen ongedeerd. “We zijn wel allemaal behoorlijk geschrokken”, zegt uitbaatster Daisy Bonné.

De dame die de ravage veroorzaakte, was op weg naar de dierenspeciaalzaak. “Ze stond stil, maar dan is er iets misgelopen waardoor de auto plots weer in beweging kwam en vooruit schoot”, vertelt Daisy. “Ik stond in de winkel en hoorde de klap gevolgd door flink wat glasgerinkel. Je weet niet meteen wat er gebeurt. Gelukkig is de bestuurster ongedeerd en raakte ook in de winkel niemand gewond.”

Het puin wordt geruimd. — © Marc Peeters

De schade aan de auto lijkt nog mee te vallen. — © Marc Peeters

De schade is hoe dan ook aanzienlijk. De ruiten gingen aan diggelen en het muurtje onder het raamkader is verschoven en vernield. “Ik ben al blij dat de rekken in de winkel niet geraakt zijn.” Zaterdagmiddag kwam al een aannemer ter plaatse om het gebroken glas weg te halen, puin te ruimen en de getroffen wand met houten platen dicht te timmeren.

De zijmuur meteen na het ongeval. — © Marc Peeters

De werking van de dierenspeciaalzaak wordt niet verstoord door het ongeval. De winkel is gewoon open. (mph)