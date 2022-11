Voormalig adviseur gelooft niet in nieuwe termijn voor Trump: “Meer dan helft van Republikeinen wil nieuw gezicht”

Donald Trump opnieuw president in 2024? Niet als het van John Bolton afhangt. De voormalige nationale veiligheidsadviseur van Trump gelooft er niet in. “In de partij is duidelijk voelbaar dat er nood is aan een fris nieuw gezicht”, zegt hij in een interview met The guardian.

De meningen over Donald Trump en de Republikeinse partij zijn enorm verdeeld. Je hebt de mensen die geloven dat Trump nog steeds de leider van de partij is en die naar grote successen kan leiden en je hebt zij die geloven dat het de voormalig president is die voor een tegenvallend resultaat bij de midterms heeft gezorgd en de partij eerder de dieperik in sleurt.

In die laatste categorie zit John Bolton, even nationaal veiligheidsadviseur toen Trump president was en daarna een van zijn grootste critici. “Er zijn veel redenen om tegen de kandidatuur van Trump te zijn”, zegt hij in The guardian. “Maar die reden die ik het meest hoor wanneer ik met mensen praat en rondbel, is dat veel mensen Trump afgezet hebben in hun hoofd. Dat hij er niet meer toe doet.”

Zelfs mensen die helemaal weg waren van zijn stijl, zijn meningen en zijn aanpak, staan niet meer achter hem omdat ze niet willen verliezen, meent Bolton. “De vrees is niet alleen dat hij de verkiezing gaat verliezen, maar ook dat hij een heleboel Republikeinse kandidaten zal meesleuren in zijn val.”

Bolton deed zijn eigen onderzoek binnen de Republikeinse partij, zo zegt hij. “En het valt op dat zijn aanhang gaandeweg kleiner wordt. Een van de vragen die we gesteld hebben, is of ze Trump willen of een nieuw gezicht. Meer dan de helft antwoordde het laatste. Hun aantal gaat alleen nog toenemen. Want een van de grootste problemen van Trump is dat zijn riedeltje afgezaagd wordt.”