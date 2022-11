Hevig protest tegen lockdown in China nadat tien bewoners sterven omdat ze opgesloten zitten in brandend flatgebouw

De lockdown in de Chinese stad Urumqi wordt geleidelijk versoepeld, zo heeft de overheid bekendgemaakt. Aanleiding is een dodelijke brand in een appartementsgebouw waarbij tien mensen om het leven kwamen. Door de Covid-maatregelen kwamen de brandweermannen niet op tijd toe.

De miljoenenstad Urumqi is net als de rest van de regio Xinjiang al sinds augustus in lockdown door het hoge aantal coronabesmettingen. Het protest daartegen bereikt nu een hoogtepunt: in de straten wordt geprotesteerd en geëist dat de maatregelen eindelijk verdwijnen.

De aanleiding voor dat protest is een brand in een appartementsgebouw donderdag. Tien mensen kwamen om het leven en negen anderen raakten gewond omdat heel wat deuren van het flatgebouw op slot waren door die lockdown. Op foto’s op sociale media is zelfs te zien hoe de deuren geblokkeerd zijn met ijzeren staven.

Maar gesloten en geblokkeerde deuren betekent ook dat het voor brandweermannen erg moeilijk is om ter plaatse hun job te doen. Volgens veel aanwezigen en critici heeft die vertraging ertoe geleid dat de mensen het niet overleefd hebben.

De lockdown meteen opheffen is geen optie, zo zegt de lokale overheid. Maar die beloofde wel “gaandeweg” en “stap per stap” maatregelen te laten verdwijnen. Zo zal het al snel weer mogelijk worden voor bewoners in die gebieden om hun huizen en flatgebouwen te verlaten op vaste periodes tijdens de dag.

