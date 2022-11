Ze staat voltijds voor de klas, en daarnaast schrijft Anja Feliers razendpopulaire erotische thrillers: “Wat mijn leerlingen ervan vinden? Grappig, natuurlijk”

Bilzen

“De seksuele fantasieën van mijn personages zijn niet per se de mijne”, zegt schrijfster Anja Feliers (51) uit Bilzen. Met twintigduizend verkochte boeken per jaar is ze de populairste vrouwelijke thrillerauteur van het land. Met ‘Adembenemend’ breit ze nu een slot aan haar erotische ‘Dirty Little Secrets’-trilogie. “Wat wél telkens in mijn verhalen sluipt, is dat het hoofdpersonage fragiel is, net als ik.”