Hoe jarenlange familievete als donderwolk boven het Van Cranenbroek-imperium hangt

Is de vete binnen de ondernemersfamilie Van Cranenbroek, van de gelijknamige doe-het-zelfketen met filialen in Nederland en één in Limburg, geëscaleerd? Een werknemer werd in elkaar geslagen toen hij de auto van een van de ruziënde broers moest verplaatsen. In haar zoektocht naar de dader kan de politie niet anders dan rekening houden met het huizenhoge conflict tussen broers Henk en Mark Van Cranenbroek.