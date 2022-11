Noa Lang valt na duel geblesseerd uit op training bij Nederland

Lang praat even bij met zijn vriendin na de training. — © AFP

Noa Lang is zaterdag geblesseerd uitgevallen op de training van het Nederlands elftal. De aanvaller van Club Brugge kreeg last van zijn rechterenkel na een duel met Tyrell Malacia. Na het duel met Malacia probeerde Lang nog even door te gaan, maar vervolgens liep hij van het veld met de teamarts.