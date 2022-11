School in Ninove krijgt nieuwe leidinggevende, leerkrachten blijven in dienst na wangedrag

Scholengroep Dender stelt een nieuwe leidinggevende aan in de school in Ninove die in opspraak is gekomen. Het gaat om een soort crisismanager die beschikt “over het juiste mandaat om de school de komende weken te ondersteunen”. De lessen zullen maandag doorgaan, laat de scholengroep nog weten. De leerkrachten die in opspraak kwamen, blijven voorlopig in dienst. Dat is zaterdag beslist na overleg met de directie. Er loopt intussen ook een gerechtelijk onderzoek.