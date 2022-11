Dit hebt u vandaag op het WK gemist: een boze Hazard, een blessure bij Lang en primeurs voor Ryan en Lewandowski

1. Eden Hazard moet zich kwaad maken

Buitenlandse journalisten durven nogal eens de show te stelen op een persconferentie, zo ook zaterdagochtend bij de Rode Duivels. Een Egyptenaar kreeg de kans om Eden Hazard een vraag te stellen en begon over zijn zogezegde overtollige gewicht. Had hij beter niet gedaan, want achteraf kon hij een selfie met de misnoegde aanvoerder op zijn buik(je) schrijven.

2. Zorgen om Noa Lang

Onze Oranje-analist Ruud Vormer vond dat zijn Brugse ploegmaat Noa Lang verdiende om in te vallen tegen Ecuador, maar de aanvaller speelde nog geen minuut. Tegen Qatar moet daar verandering in komen, maar lukt dat wel? Hij moest de zaterdagtraining namelijk voortijdig staken met last aan de enkel. Gelukkig was zijn vriendin Blossom er om hem de zorgen te doen vergeten.

3. Eindelijk clean sheet voor Ryan

Na de pandoering tegen Frankrijk herpakte Australië zich door Tunesië met 0-1 te kloppen. Het doelpunt kwam van Mitchell Duke, maar ook Mat Ryan ging met de aandacht lopen. De ex-keeper van Club Brugge en Genk hield na acht WK-duels immers voor het eerst de nul. Meer zelfs, het is voor het eerst sinds 1974 dat de Socceroos hun netten schoon hielden op de Wereldbeker.

4. Nog meer Duivelse vrouwen

Maandag staat er wellicht een barbecue op het programma bij de Rode Duivels – ’t is eens iets anders dan voetbal. Familie is welkom en dus reisden nog enkele spelersvrouwen achterna. Ook Jozefien, Lauren en Jasmien, de partners van De Ketelaere, Vanaken en Mignolet – de Brugse connectie zeg maar –, arriveerden intussen in Qatar.

Van links naar rechts: Jasmien (partner Mignolet), Lauren (partner Vanaken) en Jozefien (partner De Ketelaere).

5. Eerste WK-goal voor Lewandowski

De kop is eraf. Robert Lewandowski (34) dreigde zijn carrière af te sluiten zonder WK-goal, maar in zijn vijfde wedstrijd was het eindelijk bingo. Nadat hij Zielinski al de assist voor de 1-0 bezorgde, maakte hij het tegen Saudi-Arabië eigenhandig af. Doelpunt nummer 78 was het al voor de Poolse topspits, in 136 interlands. Doet hij er woensdag tegen Argentinië nog eentje bij?