Porto rouwt om overlijden van topschutter aller tijden Fernando Gomes

De voormalige Portugese topaanvaller Fernando Gomes is zaterdag op 66-jarige leeftijd overleden. Zijn ex-club FC Porto maakte het nieuws op haar website bekend. Gomes is de topschutter aller tijden van de Portugese topclub. Hij werd in de jaren ‘80 ook twee maal Europees topschutter van het seizoen.

Porto gaf aan dat Gomes stierf “aan de gevolgen van een kanker, waar hij al drie jaar tegen vocht”. Gomes was voor Porto goed voor 355 goals in 452 officiële wedstrijden. In 1983 en 1985 werd hij Europees topschutter van het jaar. Hij werd ook zes keer Portugees topschutter. Hij won met Porto vijf landstitels en drie bekers. In 1987 veroverden Gomes en Porto de Europacup I en het WK voor clubs.

Gomes speelde dertien seizoenen voor de Draken. Hij kwam verder in zijn carrière ook uit voor Sporting Lissabon en het Spaanse Sporting Gijon. Bij de Portugese nationale ploeg behaalde hij 47 caps (13 goals).