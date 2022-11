Schoten gelost na brutale inbraak op telecomwinkel in Brugge: “Ze wisten perfect waarvoor ze kwamen”

Het buitenaanzicht van de winkel langs de Maalsesteenweg spreekt voor zich: het raam werd afgedekt met houten panelen en er zijn nog delen van het politielint zichtbaar. Wat zich tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag heeft afgespeeld in de winkel en in de buurt daarvan, tart dan ook elke verbeelding. “Rond middernacht hadden bovenburen al een tweetal doffe slagen gehoord”, zegt zaakvoerder van de winkel, Maxime Willems. “Ze besteedden er echter niet al teveel aandacht aan, maar toen ze twee uur later opnieuw een harde slag hoorden gingen ze toch uit hun raam kijken. Inbrekers bleken het raam aan diggelen geslagen te hebben om zich zo toegang te verschaffen tot de winkel.”

De bovenburen belden meteen de politie. De hele inbraak werd vastgelegd op camerabeelden van de zaak. “Ze waren met vier en konden een dertigtal gsm-toestellen buitmaken”, vervolgt Maxime. “Gelukkig waren die niet van eindklanten, maar ging het vooral om demo- en vervangtoestellen. Ze zorgden echter voor heel wat schade: enerzijds door het glasraam in te slaan, maar ook binnen in de zaak. De kassa, waar voor een keer nog het geld in zat omdat ik er vrijdag niet was, lieten ze ongemoeid.”

De politie snelde zich ondertussen richting de plaats van het onheil. Een van hen die achtergebleven was, kon uiteindelijk gearresteerd worden. “Hij had het grootste deel van de buit bij zich”, weet Maxime. “De politie is nog een hele poos in de buurt blijven patrouilleren.” Wellicht deden ze dat in de hoop dat zijn vrienden zouden terugkomen. Dat zou ook gebeurd zijn. “In de nasleep van de inbraak in de telefoonwinkel in de Maalsesteenweg deed er zich een schietincident voor in de Toekomststraat”, klinkt het in een reactie bij Lien Depoorter, politiewoordvoerder van de politie van Brugge. De politie kan voorlopig echter niet meer details kwijt over het schietincident omdat de precieze omstandigheden nog worden onderzocht. De politie laat echter weten dat er geen gewonden vielen. Voorlopig is het niet duidelijk of ook de kompanen van de gevatte inbreker konden gevat worden.

De schade in de telefoonwinkel is echter groot. “Ik schat dat de schade oploopt tussen de 15 à 25.000 euro”, zegt de zaakvoerder nog. “Het labo kwam ondertussen langs en kort na de middag konden we de zaak toch nog openen. Ik vermoed dat een of meerder van die mannen al eens in de zaak zijn geweest, want ze wisten perfect waar ze moesten zijn. Die smartphones liggen allemaal achter de toonbank, en die kan je langs buiten niet zien. Ze wisten dus waarvoor ze kwamen.”

Het parket liet ondertussen weten dat verder communicatie in verband met de zaak vermoedelijk pas zondag zal volgen.