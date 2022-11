De Croo en Lahbib wonen herdenking grote hongersnood in Oekraïne bij

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) hebben zaterdagnamiddag in Kiev een herdenkingsceremonie bijgewoond voor de slachtoffers van de grote hongersnood in de jaren 1930 in Oekraïne, de ‘Holodomor’. In aanwezigheid van de Oekraïense president Volodimir Zelenski hebben ze een minuut stilte in acht genomen en kaarsen aangestoken.