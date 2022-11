Bpost vergeet ‘L’ in ‘Belgique’ op postzegel, maar er is een geluk bij een ongeluk

Gênant moment bij de jaarlijkse voorstelling van de nieuwe, speciale postzegels van Bpost. Dat moet een hoogtepunt worden: in de loop van 2023 wordt dan telkens een nieuw deel van die reeks gelost. De eerste nieuwe postzegels zullen de verjaardag vieren van Koningin Mathilde die 50 wordt. In augustus komt er een reeks die onze frietcultuur in de kijker zet. Maar juist daar – bij iets oer-Belgisch – ging het fout bij het ontwerp.

Op één van de zegels, met daarop een foto van een geel frietkot, staat er ‘Begique’ in plaats van ‘Belgique’. Een ‘L’ te weinig dus. Al moeten filatelisten niet hopen op collector’s items. Want er is één geluk: ze zijn nog niet gedrukt. “Er staat inderdaad een foutje in het ontwerp”, klinkt het bij Bpost. “Het gaat om een menselijke fout. Maar die postzegels zijn nog niet gedrukt. Voor ze naar de drukkerij gaan, gebeurt er nog een eindcontrole. De postzegel zal zeker correct in omloop gaan.”