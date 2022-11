Pakistaanse ex-premier Khan na moordpoging: “Zal blijven vechten tot de laatste druppel bloed”

De voormalige premier werd door een kogel in het been verwond op een meeting, nadat hij in april van de macht verdreven was door een motie van wantrouwen in het parlement.

De bijeenkomst van zaterdag in Rawalpindi, de stad waar het hoofdkwartier van het machtige Pakistaanse leger gevestigd is en die grenst aan de hoofdstad Islamabad, was het hoogtepunt van een “lange mars” georganiseerd door de partij van Khan, de PTI. Het doel was druk te zetten op de regering om vervroegde parlementsverkiezingen uit te schrijven.

© REUTERS

“Ik heb de dood van dichtbij gezien”, sprak Imran Khan (70) achter kogelvrij glas tot de massa. Hij liep mankend met een rollator en was omringd door een hoop lijfwachten. “Ik maak me meer zorgen over de vrijheid van Pakistan dan over mijn leven”, aldus Khan. “Ik zal voor dit land vechten tot mijn laatste druppel bloed.”

© AFP

Imran Khan gaf zijn toespraak op honderden meters van de 25.000 à 30.000 aanwezigen, die met prikkeldraad en door een politiekordon van hem gescheiden waren.