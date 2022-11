Medische primeur: na operatie van 10 uur is Nicole (11) “dolgelukkig met haar glimlach”

De ouders van Nicole Serna-Gonzalez kregen na haar geboorte te horen dat ze aan één zijde van haar gezicht verlamd was. De aandoening maakte het haar onmogelijk om de rechterkant van haar gelaat te bewegen of haar oog te sluiten.

“In het begin hoopten we dat het zou verdwijnen”, zei haar moeder, Carolina Gonzalez, aan USA Today. “We vonden het niet zo erg, want ze kon eten en slikken en haar spraak werd er niet door aangetast.” Toch gaven sommige mensen haar een ongemakkelijk gevoel door de vragen die ze stelden over haar glimlach.

Na een lange zoektocht naar een behandeling onderging Nicole in juni 2021 een ingreep, die maar liefst tien uur duurde. Het meisje is de eerste patiënte die een dergelijke operatie onderging, waardoor ze steeds meer ook met de rechterkant van haar gezicht kan glimlachen. “De zenuwen in haar gelaat zullen enkele jaren nodig hebben om te herstellen, maar Nicole merkt nu al duidelijk het verschil, ze is dolgelukkig” , weet haar moeder.