Schotse whisky smaakt beleggers veel beter dan aandelen

Beleggen in aandelen is dit jaar nog altijd een klein drama, Belgische aandelen hebben gemiddeld zo’n 14 procent verloren. Zat hetzelfde geld in een voorraad bijzondere whisky-soorten, dan leverde dat een rendement van ongeveer 25 procent op.

De Schotse investmentbank Noble & Co komt tot deze berekening. De bank volgt de prijzen door de jaren. Er zijn decennia dat de investering overigens fors achterblijft, maar de Schotse whisky doet het dit jaar goed dankzij een zoektocht van beleggers die de grote aandelenmarkten mijden.

Het volume van beleggingen in whisky is volgens de bank uit Edinburgh met 23 procent toegenomen dit jaar. Uit ruim een half miljoen transacties op veilingen blijkt dat de sterkste groei in rendement zit in flessen met een waarde van honderd dot duizend Britse pond. Volumes in veilingen stegen hier met 30 procent.

De sterkste groei in belangstelling ontstond tijdens het vorige kabinet, waarbij minister van Financiën Kwasi Kwarteng op 23 september een begroting voorstelde die in enkele dagen tijd het Britse pond en de staatsschuldpapieren onderuit liet gaan. “Mensen zochten een alternatief”, zegt Nick Greene, partner van Elite Wine & Whiskey, tegen de krant Financial Times.