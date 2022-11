Ruiselede houdt vandaag volksraadpleging over fusie met Wingene

In Ruiselede wordt vandaag een volksraadpleging gehouden over een mogelijke fusie met Wingene. Inwoners kunnen stemmen of ze voor of tegen die fusie zijn. Het resultaat van de raadpleging is niet bindend.

In april hadden de burgemeesters van Ruiselede en Wingene aangekondigd dat de twee gemeenten zullen fusioneren op 1 januari 2025. Naar aanleiding van die aankondiging namen enkele inwoners het initiatief om een volksraadpleging aan te vragen. Er werd door hen een verzoekschrift ingediend samen met een gemotiveerde nota. Het verzoek werd ondersteund door ruim 1.400 handtekeningen van inwoners, waardoor het voldeed aan de voorwaarden om een gemeentelijke volksraadpleging te houden. In oktober besliste de gemeenteraad van Ruiselede dan ook om daartoe over te gaan.

Inwoners kunnen zondag tussen 8 en 13 uur hun antwoord geven op de vraag ‘Moet Ruiselede met Wingene fusioneren op 1 januari 2025?’. De stemming is niet verplicht en de stemmen worden pas geteld als twintig procent van de inwoners een stem heeft uitgebracht. De volksraadpleging is niet bindend. Het gemeentebestuur van Ruiselede is dus niet verplicht om de uitslag van de raadpleging te volgen.

Als alles volgens plan verloopt, dan is het resultaat van de stemming op zondagavond al bekend. De stemresultaten worden uitgehangen aan het gemeentehuis en gepubliceerd op www.ruiselede.be/volksraadpleging.