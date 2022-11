Dodental na schietpartijen op Braziliaanse scholen loopt op tot vier

Na de schietpartijen op twee scholen vrijdag in de Braziliaanse plaats Aracruz is de balans opgelopen tot vier doden. Nog een leerkracht kwam om het leven, zo maakten de autoriteiten zaterdag bekend.

Een jongeman, die zijn gezicht had bedekt en camouflagekleding met een hakenkruis droeg, was eerst naar de publieke school Primo Bitti getrokken, die hij in juni had verlaten. Daar ging hij de lerarenkamer binnen en opende hij het vuur, met twee doden en negen gewonden tot gevolg. Vervolgens ging hij naar de privéschool Praia de Coqueiral, waar hij een 12-jarig meisje doodschoot.

De schutter, de zoon van een politieagent, werd na een urenlange zoektocht gearresteerd in zijn woning in Aracruz, waar hij zich zonder verzet overgaf. Hij gebruikte twee verschillende vuurwapens, waaronder het dienstwapen van zijn vader. De autoriteiten onderzoeken of de dader banden had met extremistische groeperingen.