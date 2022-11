Ronaldo neemt Portugese ploeg uit eten en betaalt de rekening, Saudische club wil hem lokken met monsterbod

Een dag na hun zege tegen Ghana (3-2) op het WK is de Portugese nationale voetbalploeg vrijdagavond uit gaan eten in Qatar. Sterspeler Cristiano Ronaldo nam zijn ploegmaats mee naar het recent geopende Tatel de Doha, waar hij samen met onder meer tennisspeler Rafael Nadal co-investeerder van is. Ronaldo betaalde achteraf dan ook de rekening.