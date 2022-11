Eleonora (31) overleefde modderstroom in Italië niet, echtgenoot vermist: beelden tonen hoe auto’s en bussen meegesleurd worden

De 31-jarige Eleonora Sirabella is het eerste bevestigde dodelijke slachtoffer van de aanhoudende modderstromen op het Italiaanse eiland Ischia, in de buurt van Napels. Haar echtgenoot is nog vermist. Op beelden is ondertussen te zien hoe auto’s en zelfs bussen meegesleurd worden door de modder.

In de nacht van vrijdag op zaterdag begon het bijzonder hard te stormen op Ischia. De enorme regenval - “de heftigste regenval in de afgelopen twintig jaar”, klinkt het daar - leidde tot modderstromen door de straten van het eiland. Wat overblijft, is niet meer of minder dan een ravage. Heel wat woningen liepen schade op of worden zelfs helemaal vernield en bussen en zelfs auto’s worden meegesleurd door de modderstroom.

Het leidt amper twijfel dat er de komende dagen mensen dood aangetroffen zullen worden. De Italiaanse minister van Infrastructuur Matteo Salvini had het zaterdag al over acht doden, maar werd teruggefloten door de lokale autoriteiten. Zij zeiden dat er nog geen bevestigde overlijdens waren, maar wel minstens twaalf vermiste personen.

Verkoopster

Voorlopig is al één overlijden bevestigd: dat van Eleonora Sirabella, een 31-jarige verkoopster uit Casamicciola. Hun huis stond vlakbij de plaats waar de modderstroom ontstond en werd volledig vernield. Haar lichaam werd honderden meters meegesleurd door de modder. Ze werd levenloos aangetroffen op een plein onder anderhalve meter modder. Ze was zodanig toegetakeld dat de identificatie niet eenvoudig verliep. “Ze hebben me de lijkzak getoond om te zien of ik haar herkende. Maar ik herkende haar gezicht niet meer”, zegt de lokale priester Gino Ballirano.

Op sociale media brengen vrienden van Eleonora hulde aan haar, net als de klanten van de winkel waar ze werkte. Ze wordt door velen “een engel” genoemd en heel wat mensen loven haar opgewektheid en hoe lief ze altijd was. Naar de echtgenoot van Eleonora, Salvatore Impagliazzo, wordt nog gezocht. Hij is een van de twaalf vermiste personen.

Zoektocht gaat verder

De hulpdiensten blijven ondertussen zoeken naar overlevenden. Het is een helse zoektocht tussen de vele vernielingen, getuigen reddingswerkers in lokale media. Een gezin met een pasgeboren kind is nog altijd niet terecht. Zij woonden in een huis vlakbij dat van Eleonora en haar echtgenoot.

